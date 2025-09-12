Ричмонд
ФБР показало видео бегства подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

На кадрах, опубликованных ФБР, показано бегство подозреваемого с места убийства американского политического деятеля Чарли Кирка.

На кадрах, опубликованных ФБР, показано бегство киллера с места убийства американского политического деятеля Чарли Кирка. В видеоролике мужчина спешно покидает крышу здания, откуда предположительно велась стрельба.

На кадрах подозреваемый прыгает с приличной высоты, подхватывает рюкзак и направляется в сторону парковки. Также можно заметить, что при появлении на пути прохожих, мужчина замедляет ход. Вероятно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

Ранее ФБР обнародовало фотографию подозреваемого в убийстве американского активиста.

Напомним, покушение на американского политика Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете штата Юта. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако спустя какое-то время он скончался. В связи с резонансным убийством президент США Дональд Трамп распорядился найти и наказать всех виновных в преступлении.

