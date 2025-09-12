ФБР показало видео бегства подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Напомним, покушение на американского политика Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете штата Юта. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако спустя какое-то время он скончался. В связи с резонансным убийством президент США Дональд Трамп распорядился найти и наказать всех виновных в преступлении.