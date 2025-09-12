Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проголосовал на выборах

Напомним, что в Сибири отрылись избирательные участки для трехдневного голосования по выборам в региональные и муниципальные органы власти. Оставить свой голос можно будет с 12 по 14 сентября с 8:00 до 20:00. В частности, в Новосибирской области на выборах в законодательное собрание с 8 утра работают 1757 постоянных участков и еще пять — в местах временного пребывания.