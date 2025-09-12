Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проголосовал на выборах

«От того, кого мы выберем в Заксобрание и Горсовет, зависят ключевые решения: принятие бюджета, городских программ и нормативных документов, которые определяют развитие Новосибирска», — отметил мэр в своем телеграм-канале.
Руководитель региона призвал сибиряков найти время и прийти на избирательные участки.
Напомним, что в Сибири отрылись избирательные участки для трехдневного голосования по выборам в региональные и муниципальные органы власти. Оставить свой голос можно будет с 12 по 14 сентября с 8:00 до 20:00. В частности, в Новосибирской области на выборах в законодательное собрание с 8 утра работают 1757 постоянных участков и еще пять — в местах временного пребывания.