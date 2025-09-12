Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в выборах

«Сегодня мы определяем команду, которая будет работать на благо Новосибирской области следующие пять лет — от сельских поселений до областного центра. Это возможность повлиять на развитие наших городов и сел», — заявил Травников.
Губернатор отметил, что впервые за долгие годы выборы охватывают все уровни местного самоуправления одновременно. Это позволяет синхронизировать работу органов власти и создать единый вектор развития территорий.
Травников призвал земляков активно участвовать в голосовании, так как от выбора зависят конкретные дела — строительство школ, дорог, развитие экономики. Каждый голос важен для будущего региона, добавил он.
Участок, где проголосовал губернатор, работает в штатном режиме. Наблюдатели фиксируют высокую явку, особенно среди молодежи. Для обеспечения прозрачности процесса задействованы общественные контролеры и системы онлайн-наблюдения.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Предварительные результаты будут известны в течение суток после закрытия участков.
Напомним, трехдневное голосование запустили по всей Сибири.