Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в выборах

НОВОСИБИРСК, 12 сентября, ФедералПресс. Глава Новосибирской области Андрей Травников лично проголосовал в Единый день голосования, подчеркнув важность электоральной активности для развития региона. Губернатор посетил избирательный участок в Новосибирске, где сообщил о стратегическом значении текущих выборов.

«Сегодня мы определяем команду, которая будет работать на благо Новосибирской области следующие пять лет — от сельских поселений до областного центра. Это возможность повлиять на развитие наших городов и сел», — заявил Травников.

Губернатор отметил, что впервые за долгие годы выборы охватывают все уровни местного самоуправления одновременно. Это позволяет синхронизировать работу органов власти и создать единый вектор развития территорий.

Травников призвал земляков активно участвовать в голосовании, так как от выбора зависят конкретные дела — строительство школ, дорог, развитие экономики. Каждый голос важен для будущего региона, добавил он.

Участок, где проголосовал губернатор, работает в штатном режиме. Наблюдатели фиксируют высокую явку, особенно среди молодежи. Для обеспечения прозрачности процесса задействованы общественные контролеры и системы онлайн-наблюдения.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Предварительные результаты будут известны в течение суток после закрытия участков.

Напомним, трехдневное голосование запустили по всей Сибири.