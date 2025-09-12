Принц Гарри прибыл с визитом в Киев

Узнать больше по теме

Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей

Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.