Принц Гарри прибыл с визитом в Киев

Посетить Киева британского принца пригласило правительство Украины.

Британский принц Гарри прибыл в Киев по приглашению правительства Украины. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что на Украину принц приехал вместе с представителями своего фонда Invictus Games Foundation.

«Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых», — сказано в статье.

По данным издания, Гарри посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с премьером Украины Юлией Свириденко.

Напомним, в апреле этого года принц Гарри посещал Львов.

