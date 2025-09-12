Принц Гарри прибыл с визитом в Киев

Британский принц Гарри прибыл в Киев по приглашению правительства Украины. Об этом сообщает газета The Guardian.
Отмечается, что на Украину принц приехал вместе с представителями своего фонда Invictus Games Foundation.
«Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых», — сказано в статье.
По данным издания, Гарри посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с премьером Украины Юлией Свириденко.
Напомним, в апреле этого года принц Гарри посещал Львов.
