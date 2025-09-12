«Победа Лукашенко»: в Белоруссии после визита американской делегации освободили полсотни заключенных

Беларусь освободила 52 заключенных разных национальностей после визита делегации США в Минск в рамках последней попытки президента Александра Лукашенко сбалансировать отношения между Россией и Западом, отмечают западные СМИ.
Освобождение заключенных в четверг стало одним из крупнейших событий правления Лукашенко и стало частью его усилий по налаживанию отношений с Вашингтоном и смягчению санкций после многих лет изоляции, утверждает The Guardian.
Среди освобожденных были 14 иностранных граждан — один британец, один гражданин Франции, шесть литовцев, два латыша, два поляка и два немца, а также ряд белорусских политзаключенных.
Белорусский оппозиционный Telegram-канал сообщил, что освобожденной гражданкой Великобритании оказалась 52-летняя Джулия Феннер, которая была задержана в марте 2024 года при въезде в Беларусь и позже приговорена к семи годам тюремного заключения за участие в антиправительственных протестах 2020 года.
Независимые белорусские СМИ сообщили, что Феннер имеет белорусское и британское гражданство и ранее работала в посольстве Великобритании в Минске.
В обмен на освобождение заключенных США ослабят санкции в отношении национальной авиакомпании Беларуси «Белавиа», позволив ей обслуживать и закупать запчасти для своего парка самолетов Boeing, сообщил представитель посольства США в Вильнюсе.
Белорусские госорганы также цитировали слова Джона Коула, юриста, возглавлявшего американскую делегацию, о том, что Дональд Трамп сказал Лукашенко, что Вашингтон хочет вновь открыть свое посольство в Минске.
С тех пор, как Трамп вступил в должность, Лукашенко неоднократно встречался с официальными лицами США и разговаривал с президентом США по телефону, напоминает The Guardian.
Представитель администрации Трампа заявил, что США приветствуют освобождение Беларусью заключенных, и заявил, что Белый дом продолжит добиваться освобождения почти 1300 остающихся политических заключенных в Беларуси.
Чиновник также сообщил, что делегация США в Минске во главе с Коулом рассмотрит вопросы региональной безопасности, включая прекращение использования оружия нелегальной миграцией из Беларуси в соседние страны НАТО.
Наблюдатели говорят, что Лукашенко пытается извлечь выгоду из желания Трампа положить конец конфликту России с Украиной, выступая в качестве посредника между Вашингтоном и Москвой и в то же время стремясь укрепить свою собственную власть.
«Наша главная задача — поддержать Трампа и помочь ему в его миссии по установлению мира», — заявил Лукашенко в четверг, ссылаясь на заявление Трампа о том, что он разрешил шесть или семь мировых конфликтов.
Трамп, со своей стороны, назвал белорусского лидера «очень уважаемым», что резко противоречит усилиям Европы изолировать Лукашенко после подавления оппозиционного протеста в связи с президентскими выборами 2020 года, напоминает The Guardian.
В июне после визита в Минск представителя президента США по Украине Кита Келлога был освобожден известный оппозиционный деятель, который провел в тюрьме почти пять лет после того, как организовал протесты против Лукашенко перед выборами 2020 года.
В то время как белорусские оппозиционеры в изгнании приветствовали недавнюю волну политических освобождений, они утверждают, что Лукашенко по-прежнему твердо поддерживает отношения с Москвой и использует политзаключенных в качестве разменной монеты, чтобы укрепить свой международный авторитет и добиваться смягчения санкций, чтобы поддержать экономику.
Между тем, как отмечает The Guardian, сейчас наступил крайне напряженный момент для региона, всего через день после того, как Польша сбила — как утверждается — российский беспилотник над своей территорией, и накануне совместных военных учений «Запад» вооруженных сил России и Беларуси.
Премьер-министр Польши Дональд Туск уверял, что некоторые из беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши, впервые вторглись с территории Беларуси. Но начальник генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко заявил, что Минск предупредил Польшу и Литву о приближении беспилотников к их границам и даже сбил несколько из них.
Несмотря на продолжающуюся поддержку Беларусью российской специальной военной операции, решение США ослабить санкции в четверг говорит о том, что Лукашенко преуспевает в маневрировании между обеими сторонами, что, по мнению аналитиков, является для него ощутимой победой.