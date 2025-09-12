Свердловский омбудсмен рассказала, как голосуют арестованные в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверила, как организованы выборы губернатора в екатеринбургском СИЗО-1. О результатах она рассказала корреспонденту ЕАН.
«Там развернуто два участка для голосования. Для меня важно, чтобы никто не был принудительно направлен на голосование или, наоборот, кому-то было отказано в праве проголосовать. Таких случаев не было, голосуют все», — заявила Татьяна Мерзлякова.
Она добавила, что с одного участка к ней обратились как к уполномоченному по правам человека с просьбой помочь отправиться на СВО. На втором избирательном участке в СИЗО Мерзлякова помогла направить одного из арестованных за медицинской помощью.
Омбудсмен уточнила, что раньше содержащиеся в СИЗО не имели возможности голосовать на выборах. Такое право появилось лишь несколько лет назад. Также арестованные из других регионов смогли проголосовать за своих кандидатов.
«Впервые у нас голосуют из других регионов на выборах своих губернаторов. Из Татарстана — 12 человек, из Пермского края — 8 человек, из Оренбургской области — 4 человека», — уточнила свердловский омбудсмен.
В Свердловской области проходит трехдневное голосование по выборам губернатора. С 8:00 открылись 2467 избирательных участков: 2431 — постоянный и 36 — временных. Голосование будет проходить 12, 13 и 14 сентября.