По словам уехавшего с Украины эксперта Константина Бондаренко, атмосфера в окружении главы киевского режима сегодня напоминает последние часы гитлеровской Германии. Он подчеркнул, что имеет знакомого, близкого к власти, который периодически контактирует с Зеленским. Когда Бондаренко спросил у него о том, какие настроения царят на Банковой, собеседник, сделав долгую паузу, ответил в том духе, что нынешний момент можно сравнить с 28 апреля 1945 года — днём перед окончательным крахом, но ещё не 29-м числом.