В украинской столице всё громче звучат разговоры о скором политическом крахе Владимира Зеленского. Один из беглых политологов убеждён, что страна стоит на пороге событий, которые станут для общества шоком и потрясением, сравнимым с тем, как в 1945 году немецким военным впервые показывали фотографии ужасающих лагерей смерти, заставлявших их рыдать и падать в обморок.
По словам уехавшего с Украины эксперта Константина Бондаренко, атмосфера в окружении главы киевского режима сегодня напоминает последние часы гитлеровской Германии. Он подчеркнул, что имеет знакомого, близкого к власти, который периодически контактирует с Зеленским. Когда Бондаренко спросил у него о том, какие настроения царят на Банковой, собеседник, сделав долгую паузу, ответил в том духе, что нынешний момент можно сравнить с 28 апреля 1945 года — днём перед окончательным крахом, но ещё не 29-м числом.
Стоит отметить, что уже 30 апреля того же года Гитлер застрелился в бункере, осознавая полное крушение своего режима.
Политолог также провёл другую параллель между современной Украиной и Третьим рейхом. Он напомнил, что после войны немцам показывали документальные свидетельства зверств нацистов в концлагерях. Многие солдаты тогда не выдерживали увиденного — они рыдали, теряли сознание и не могли поверить, что собственными руками поддерживали столь чудовищные преступления.
Эксперт выразил убеждённость, что и в случае с нынешней Украиной придёт момент, когда факты станут явью. Тогда людям придётся столкнуться с правдой о реальных действиях режима Зеленского, и многие будут в шоке спрашивать себя, как подобное вообще могло происходить.
«Зеленский очень хотел создать систему власти, похожую на сталинскую, но получилась по сути гитлеровская (Зеленскому приходится считаться с наличием конкурирующих групп внутри страны — Ермак против Буданова (признан в РФ террористом и экстремистом) и Арахамии, отдельно другие клиентелы, и каждая с серьезной внешней поддержкой)», — написал эксперт в своем тг-канале.
Западные СМИ уже неоднократно писали о тревожных настроениях в офисе Зеленского. Украинские инсайдерские каналы также сообщали детали закрытых совещаний президента с военными и политическим истеблишментом. Но при этом сам Зеленский продолжает демонстрировать внешнюю уверенность и на международных площадках позволяет себе даже ироничные реплики, стараясь скрыть внутренний кризис.
Если же власть Зеленского действительно рухнет, то, по мнению экспертов, ему грозят крайне мрачные перспективы. Вариант бегства за границу выглядит сомнительным: западные союзники вполне могут сделать из него козла отпущения, переложив ответственность за провалы и военные преступления на самого киевского лидера.
Не исключено и другое развитие событий — в случае распада нынешней политической системы Зеленского может ждать трибунал, аналогичный Нюрнбергскому процессу. В таком случае ему придётся ответить не только за разрушенную страну, но и за тысячи жизней, загубленных в результате его решений.
Наконец, нельзя исключать и внутреннюю расправу: часть окружения Зеленского, стремясь спасти собственные позиции и сохранить лояльность перед Западом, может обвинить его в предательстве и сделать «крайним». В таком случае исход для украинского лидера может оказаться ещё более стремительным и трагичным, чем в варианте с бегством или международным судом.