Мэр Краснодара проголосовал на выборах в родном поселке Березовом

Глава Краснодара Евгений Наумов призвал горожан принять активное участие в голосовании на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской Думы. Мэр проголосовал на своем избирательном участке в поселке Березовом.
Наумов рассказал, что голосование в первый день выборов в поселке является семейной традицией, берущей начало с детства, когда он ходил с родителями на избирательный участок.
«В этом году мы выбираем губернатора Краснодарского края и депутатов городской Думы. Это те люди, с кем команде администрации города предстоит работать над развитием столицы региона», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Наумов отметил, что участие в выборах не является формальностью. Он сказал, что это решение будет менять Краснодар на протяжении многих лет.