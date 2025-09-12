Ричмонд
Мэр Краснодара проголосовал на выборах в родном поселке Березовом

Евгений Наумов призвал жителей Краснодара к участию в голосовании.

Источник: t.me/emnaumov

Глава Краснодара Евгений Наумов призвал горожан принять активное участие в голосовании на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской Думы. Мэр проголосовал на своем избирательном участке в поселке Березовом.

Наумов рассказал, что голосование в первый день выборов в поселке является семейной традицией, берущей начало с детства, когда он ходил с родителями на избирательный участок.

«В этом году мы выбираем губернатора Краснодарского края и депутатов городской Думы. Это те люди, с кем команде администрации города предстоит работать над развитием столицы региона», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Наумов отметил, что участие в выборах не является формальностью. Он сказал, что это решение будет менять Краснодар на протяжении многих лет.