Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об изменении позиции Трампа по России

Лидеры Европы убедили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что Российскую Федерацию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые ограничительные меры против страны, пишет Politico, ссылаясь на источники.

Лидеры Европы убедили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что Российскую Федерацию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые ограничительные меры против страны, пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — поделился подробностями один из дипломатов ЕС.

По информации другого дипломата, Европа ожидает горячих дискуссий с американской стороной о том, как «на самом деле нанести удар» по Москве. В публикации речь идет о том, что для этого Европейскому союзу предстоит убедить «непредсказуемый» Белый дом договориться о том, как это сделать.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Российский лидер пригласил его в Москву и подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к положительным результатам. Однако глава киевского режима отказался от предложения.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров между Россией и Украиной, главы делегаций контактируют напрямую.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше