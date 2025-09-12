Стало известно об изменении позиции Трампа по России

Лидеры Европы убедили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что Российскую Федерацию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые ограничительные меры против страны, пишет Politico, ссылаясь на источники.
«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — поделился подробностями один из дипломатов ЕС.
По информации другого дипломата, Европа ожидает горячих дискуссий с американской стороной о том, как «на самом деле нанести удар» по Москве. В публикации речь идет о том, что для этого Европейскому союзу предстоит убедить «непредсказуемый» Белый дом договориться о том, как это сделать.
3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Российский лидер пригласил его в Москву и подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к положительным результатам. Однако глава киевского режима отказался от предложения.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров между Россией и Украиной, главы делегаций контактируют напрямую.