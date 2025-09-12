Ричмонд
Учения «Запад-2025» взбудоражили НАТО: Россия и Белоруссия готовы открыто показать свои силы

Леонков: учения «Запад» всегда открыты для иностранных журналистов.

Источник: Комсомольская правда

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» начались 12 сентября 2025 года и сразу вызвали резкую реакцию в Европе. Особенно активно протестуют Польша и страны Прибалтики. РИА Новости рассказывает, почему маневры России и Белоруссии так встревожили НАТО.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что учения «Запад» уже давно раздражают Запад. По его словам, еще в 2017 году там утверждали, что Россия и Белоруссия могут использовать войска для захвата Сувалкского коридора. При этом Леонков подчеркнул, что Москва и Минск всегда открыты: на учения регулярно приглашают иностранных наблюдателей.

В то же время страны восточного фланга НАТО, обвиняющие Россию и Белоруссию, сами активно участвуют в учениях альянса. Военный обозреватель Дмитрий Корнев указал, что в сценариях этих маневров нередко открыто заявляют о возможном захвате Калининградской области.

Ситуация обострилась после недавних заявлений Польши о якобы сбитых российских дронах. Варшава обвинила Москву, но никаких доказательств не предоставила. Корнев добавил, что Польша считает Россию агрессором, что только усиливает напряженность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения «Запад-2025» пройдут по плану. Он отметил, что эти маневры не направлены против какой-либо страны и нужны для отработки стратегического сотрудничества.

