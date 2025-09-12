Учения «Запад-2025» взбудоражили НАТО: Россия и Белоруссия готовы открыто показать свои силы

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что учения «Запад» уже давно раздражают Запад. По его словам, еще в 2017 году там утверждали, что Россия и Белоруссия могут использовать войска для захвата Сувалкского коридора. При этом Леонков подчеркнул, что Москва и Минск всегда открыты: на учения регулярно приглашают иностранных наблюдателей.