Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избирательные участки открылись в первый день голосования в Ростовской области

Голосование на Дону началось в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

С 8 часов утра 12 сентября в Ростовской области открылись более 2,5 тысячи участков для голосования. Свой выбор смогут сделать более 3 млн жителей региона, сообщает донской Избирком.

Работа участков стартовала в штатном режиме. Сегодня — первый день, завершатся выборы 14 сентября.

Напомним, на Дону будут избирать депутатов муниципальных образований, Законодательного собрания по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13, а также губернатора области.

На пост главы региона претендуют пять человек:

— Юрий Слюсарь — врио губернатора Ростовской области («Единая Россия»);

— Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

— Евгений Бессонов (КПРФ);

— Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);

— Денис Фраш (ЛДПР).

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше