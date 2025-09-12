Избирательные участки открылись в первый день голосования в Ростовской области

С 8 часов утра 12 сентября в Ростовской области открылись более 2,5 тысячи участков для голосования. Свой выбор смогут сделать более 3 млн жителей региона, сообщает донской Избирком.
Работа участков стартовала в штатном режиме. Сегодня — первый день, завершатся выборы 14 сентября.
Напомним, на Дону будут избирать депутатов муниципальных образований, Законодательного собрания по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13, а также губернатора области.
На пост главы региона претендуют пять человек:
— Юрий Слюсарь — врио губернатора Ростовской области («Единая Россия»);
— Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
— Евгений Бессонов (КПРФ);
— Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
— Денис Фраш (ЛДПР).