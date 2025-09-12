Оценены обещания сделать знаменитую реку в европейской столице пригодной для купания

Заявление мэра Рима о том, что через пять лет Тибр станет пригодным для купания, было встречено скептически. Экспертов не убедили озвученные главой итальянской столицы Роберто Гуалтьери сроки открытия реки для общественных купаний.
Мэр города заявил, что Рим надеется вернуть пловцов на реку Тибр в течение пяти лет, вдохновляясь примером Парижа, где этим летом впервые за столетие Сена была вновь открыта для общественных купаний.
Во время посещения в четверг выставки Osaka Expo в Японии Роберто Гуалтьери сообщил, что была создана рабочая группа для изучения возможности реализации проекта по очистке территории, пишет The Guardian.
«Мы рады, что уже убедились в том, что это вполне достижимая цель: в течение пяти лет мы сможем плавать в Тибре», — сказал Гуалтьери.
Но итальянские СМИ и эксперты отнеслись к этому скептически, предположив, что для снижения нынешнего уровня загрязнения до приемлемого уровня может потребоваться гораздо больше времени, особенно в стране, где общественные работы, как известно, могут занимать много времени.
До 1960-х годов римляне регулярно купались в реке, но загрязнение окружающей среды побудило власти ввести ограничения. Сегодня купание строго запрещено, а штрафы исчисляются сотнями евро, хотя сохранилась давняя новогодняя традиция, по которой любители экстрима ныряют с одного из римских мостов в холодные воды внизу, напоминает The Guardian.
Гуалтьери сказал, что, поскольку уровень загрязнения Тибра ниже, чем тот, который ранее был зафиксирован в Сене, строительство в Риме, если оно продолжится, обойдется дешевле, чем его парижский предшественник стоимостью 1,4 млрд евро.
Тем не менее, река итальянской столицы далека от чистоты, констатирует The Guardian. В апреле ученые из миссии по изучению микропластика опубликовали результаты исследования загрязнения европейских водных путей, которые показали, что в Тибре содержится в среднем три частицы микропластика на кубический метр. Это может быть значительно ниже показателя в более чем 20 частиц на кубический метр, зафиксированного в индийском Ганге, но это все еще далеко не обнадеживает.
Дальнейшие исследования, проведенные в сентябре 2024 года Итальянским институтом охраны окружающей среды и научных исследований (ISPRA), показали, что Тибр несет в море больше плавучих отходов — в основном пластика — чем любая другая итальянская река, а также вызывает беспокойство концентрация аммиака и фекальных бактерий.
«Риски для здоровья, связанные с загрязнением Тибра и внутренних водоемов, чрезвычайно высоки, — заявил новостному сайту Roma президент Итальянского общества экологической медицины Алессандро Миани. — Присутствие фекальных бактерий, таких как кишечная палочка, может спровоцировать желудочно-кишечные инфекции у людей, симптомы которых включают диарею и рвоту. Контакт с загрязненной водой также может вызвать кожные и глазные инфекции, приводящие к сыпи и раздражению глаз».
Парижский проект, тем временем, разрабатывался десятилетиями. Несмотря на то, что во время Олимпийских игр 2024 года Сена использовалась для соревнований по плаванию, сохранялись опасения по поводу качества воды. Несколько соревнований были отложены из-за высокого уровня кишечной палочки, а некоторые спортсмены принимали профилактические препараты перед соревнованиями.
В целом, итальянские СМИ не были убеждены в предполагаемом возрождении Тибра. «Путь к тому, чтобы сделать Тибр пригодным для плавания через пять лет, совсем неблизкий. На данный момент это остается отдаленной целью», — пишет Roma Today.
В конце июля, когда Гуалтьери впервые поднял вопрос о том, чтобы сделать реку пригодной для плавания, национальная ежедневная газета La Repubblica вышла с заголовком: «Тибр пригоден для плавания? Долгое и дорогостоящее путешествие — если оно вообще начнется».
В статье указывалось на гораздо более масштабный проект — обустройство озера, пригодного для купания, — стоимость которого составляет около 8 миллионов евро, а сроки — не менее пяти лет. «Работа с Тибром займет гораздо больше времени», — заключает La Repubblica.