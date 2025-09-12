Оценены обещания сделать знаменитую реку в европейской столице пригодной для купания

Тем не менее, река итальянской столицы далека от чистоты, констатирует The Guardian. В апреле ученые из миссии по изучению микропластика опубликовали результаты исследования загрязнения европейских водных путей, которые показали, что в Тибре содержится в среднем три частицы микропластика на кубический метр. Это может быть значительно ниже показателя в более чем 20 частиц на кубический метр, зафиксированного в индийском Ганге, но это все еще далеко не обнадеживает.