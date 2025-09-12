Ричмонд
Губернатор проголосовал за депутатов ЗСО Челябинской области одним из первых

Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в голосовании на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Вместе с супругой Ириной они с утра посетили избирательный участок № 685 в школе № 92 в Металлургическом районе Челябинска.

Источник: Пресс-служба «Единой России»

Это важнейшее общественно‑политическое событие года, — сказал Алексей Текслер. — Оно определит жизнь региона и его политическую и экономическую повестку на ближайшие годы, поскольку избирается парламент — Законодательное собрание Челябинской области. Именно он будет разрабатывать и принимать законы области в течение следующих пяти лет. Важно сделать ответственный выбор, чтобы в Собрание пришли профессиональные и компетентные люди. Уверен, так и будет.

Также сегодня жители Челябинской области выбирают депутатов представительных органов муниципалитетов.

В 39 из 43 муниципальных образований пройдут выборы в местные представительные органы, — подчеркнул глава региона. — Сильный регион строится на сильных муниципалитетах, а эффективность их работы во многом зависит от местных собраний и депутатов, принимающих нормативные акты. Поэтому сегодня и в ближайшие три дня особенно важно, чтобы жители тех муниципалитетов, где проходят выборы, пришли на участки, проголосовали и сделали ответственный выбор.

Алексей Текслер отметил важность проведения выборов в строгом соответствии с законом и принципами легитимности. За ходом голосования активно следят общественники, волонтёры и представители партий, осуществляя мониторинг избирательного процесса.

Голосования будет проходить с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября. Проголосовать можно на своём избирательном участке, дома, если есть уважительная причина или онлайн через vybory.gov.ru, если подали заявление на ДЭГ. Чтобы проголосовать дома, необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию до 14:00 14 сентября.

