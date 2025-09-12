Ричмонд
Генконсул Франции вернется в Екатеринбург

Франция ищет кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге в ближайшие месяцы могут назначить генконсула Франции. Об этом заявил представитель МИД России в столице Урала Александр Харлов.

«У нас буквально вчера-позавчера работал посол делегации Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, которое здесь сохранило присутствие. Рассматривали вопрос его месторасположения и подбора кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев. Ожидаем дальнейших шагов от французской стороны», — отметил Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Напомним, прошлый генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье покинул Свердловскую область в 2024 году. Его полномочия на посту закончились. В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и в пандемию коронавируса привился вакциной «Спутник».