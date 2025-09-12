Генконсул Франции вернется в Екатеринбург

Напомним, прошлый генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье покинул Свердловскую область в 2024 году. Его полномочия на посту закончились. В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и в пандемию коронавируса привился вакциной «Спутник».