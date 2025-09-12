В Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ

В результате ударов ВСУ один мирный житель Голой Пристани и один города Алешки погибли, сообщили в экстренных службах. В Алешках также четыре гражданских получили ранения. Всего за день ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением беспилотников и ствольной артиллерии.