В Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ

В результате ударов ВСУ один мирный житель Голой Пристани и один города Алешки погибли, сообщили в экстренных службах. В Алешках также четыре гражданских получили ранения. Всего за день ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением беспилотников и ствольной артиллерии.
В течение светлого времени дня «боевики киевского режима нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии» по н.п. левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью, уточнил представитель экстренных служб. Известно, что 12 ударов по области украинская армия нанесла при помощи беспилотников.
За сутки зафиксирован 91 удар ВСУ.
