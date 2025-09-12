ТАСС: Российская армия усиливает охват вокруг Красного Лимана

Немногим ранее о ситуации в Красном Лимане высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что сейчас украинские боевики открыто мародерствуют в городе и окрестностях. Так они готовятся к отступлению. Причем украинские правоохранительные органы не защищают права местных жителей, а, наоборот, покрывают действия ВСУ.