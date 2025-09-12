Российская армия продолжает успешно добиваться целей, поставленных перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На данный момент ВС РФ усиливают охват Красного Лимана, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
О текущей ситуации в ДНР издание сообщило в пятницу, 12 августа. Тогда неназванный собеседник ТАСС подчеркнул, что положение ВСУ становится все более плачевным.
«Тактические действия наших подразделений позволяют усилить охват Красного Лимана. Именно это сейчас происходит на этом участке (боевых действий — прим.ред.)», — сказали в силовых структурах РФ.
Немногим ранее о ситуации в Красном Лимане высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что сейчас украинские боевики открыто мародерствуют в городе и окрестностях. Так они готовятся к отступлению. Причем украинские правоохранительные органы не защищают права местных жителей, а, наоборот, покрывают действия ВСУ.