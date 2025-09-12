Ричмонд
Избирком Оренбуржья пригрозил одному из кандидатов из-за фейков

В связи с распространением кандидатом на пост губернатора на выборах в Оренбургской области Денисом Батуриным (КПРФ) недостоверной информации в избиркоме региона напомнили об одном из пунктов Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В нем говорится, что нельзя снимать фото или видео фиксации пломб на избирательных ящиках.

В избиркоме Оренбургской области отреагировали на фейковую информацию от кандидата Батурина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖители каких регионов России 12−14 сентября выберут губернаторов: списки кандидатов. Карта.

«В соответствии с пунктом 9 статьи 30 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” наблюдатель может производить фото или видеосъемку в помещении для голосования с того места, которое определено решением УИК. При этом закон не содержит возможности фиксации пломб», — говорится в telegram-канале избиркома.

Вместе с тем, наблюдатель вправе получить копию акта о проведении голосования с использованием стационарного ящика, в котором ежедневно после окончания голосования указывается номер пломбы, которой опечатывается прорезь данного ящика. Дополнительные требования со стороны наблюдателей, кандидатов или их уполномоченных представителей в данной части законом не предусмотрены. избиркоме региона предупредили Дениса Батурина о недопустимости распространения фейков, связанных с избирательным процессом. Также ему напомнили об ответственности за подобные действия.

С 12 по 14 сентября в России проходит единый день голосования (ЕДГ-2025), в рамках которого начались выборы на региональном и муниципальном уровнях. В Оренбургской области началось голосование по выборам губернатора региона, а также депутатов муниципальных образований, включая городские советы Оренбурга и Орска. В проведении избирательной кампании задействовано свыше 13 500 членов избирательных комиссий.

