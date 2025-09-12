Избирком Оренбуржья пригрозил одному из кандидатов из-за фейков

Вместе с тем, наблюдатель вправе получить копию акта о проведении голосования с использованием стационарного ящика, в котором ежедневно после окончания голосования указывается номер пломбы, которой опечатывается прорезь данного ящика. Дополнительные требования со стороны наблюдателей, кандидатов или их уполномоченных представителей в данной части законом не предусмотрены. избиркоме региона предупредили Дениса Батурина о недопустимости распространения фейков, связанных с избирательным процессом. Также ему напомнили об ответственности за подобные действия.