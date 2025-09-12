Предложение фон дер Ляйен вызвало критику в Германии

Консервативные партнеры канцлера Германии Фридриха Мерца отвергли предложения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об ужесточении позиции в отношении Израиля. Соответствующее заявление сделал лидер ХСС в бундестаге Александр Хоффман, пишет Politico.
«Германия не может позволить себе отвернуться от Израиля», — поделился своей точкой зрения политик. Хоффман выразил надежду на то, что председатель ЕК пересмотрит свою позицию и откажется от своих заявлений.
10 сентября фон глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту (ЕП) о положении дел в ЕС заявила о намерении ввести ограничительные меры в отношении экстремистских израильских министров и приостановить торговые меры в соглашении между Евросоюзом и Израилем.
Кроме того, испанский премьер Педро Санчес отметил двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в Газе, которые могут подорвать авторитет Европейского союза на мировой арене.