Трёхдневные выборы губернатора начались в Краснодарском крае

Жители Кубани участвуют в выборах не только губернатора, но и депутатов представительных органов городских и муниципальных округов, муниципальных районов, а также выбирают 37 глав сельских поселений.
Для обеспечения максимального удобства голосования организованы дополнительные избирательные участки. В медицинских учреждениях и воинских частях работают 28 временных участков. Для избирателей, которые в дни выборов будут находиться в Москве, открыты 14 экстерриториальных участков.
Узнать адрес своего избирательного участка можно двумя способами: на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ или через портал «Госуслуги», пояснили в пресс-службе краевой администрации.