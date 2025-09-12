Ричмонд
Трёхдневные выборы губернатора начались в Краснодарском крае

Сегодня, 12 сентября, в Краснодарском крае стартовали выборы губернатора. В регионе открылись 2842 постоянных избирательных участка, которые будут работать три дня — с 12 по 14 сентября с 8:00 до 20:00.

Источник: Reuters

Жители Кубани участвуют в выборах не только губернатора, но и депутатов представительных органов городских и муниципальных округов, муниципальных районов, а также выбирают 37 глав сельских поселений.

Для обеспечения максимального удобства голосования организованы дополнительные избирательные участки. В медицинских учреждениях и воинских частях работают 28 временных участков. Для избирателей, которые в дни выборов будут находиться в Москве, открыты 14 экстерриториальных участков.

Узнать адрес своего избирательного участка можно двумя способами: на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ или через портал «Госуслуги», пояснили в пресс-службе краевой администрации.