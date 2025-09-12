МИД Японии изменил предупреждение о поездках в Россию

Министерство иностранных дел Японии изменило формулировку выпущенного в 2022 году предупреждения об опасности поездок в Россию. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.
В опубликованных ранее предупреждениях была однозначная рекомендация воздерживаться от любых поездок в Россию. Теперь отмечается, что такая поездка «допускается в случаях неизбежной необходимости пребывания».
Хаяси отметил, что сейчас «общая обстановка в России развивается относительно стабильно», однако поездки туда должны быть связаны с «действительно неизбежными обстоятельствами». Он уточнил, что речь в данном случае идет о гуманитарных целях, культурном обмене, учебе, бизнесе, научной или образовательной деятельности.
При этом в рекомендациях японцев призывают принять «особые меры предосторожности», обеспечивая постоянный контакт с посольством или консульством.
При этом незадолго до изменения рекомендаций, 10 сентября, Япония приняла решение закрыть все шесть центров технической помощи, которые поддерживали реформы в РФ. По словам Хаяси, причиной стало изменение ситуации в России, а также ухудшение отношений между Москвой и Токио.