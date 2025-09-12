Депутаты Заксобрания Приангарья проголосовали на выборах Губернатора Иркутской области

— Выборы губернатора Иркутской области — это важное политическое событие в нашем регионе. Сегодня увидел, что несмотря на раннее утро, большинство моих соседей проголосовало. Это говорит о том, что людям не безразлично, по какой траектории будет развиваться Иркутская область. Сам проголосовал за того кандидата, которому верю, с которым связываю динамичное развитие в ближайшие годы. Сейчас время опыта и практических дел. Призываю каждого прийти и осознанно проголосовать за себя в первую очередь, за будущее своих детей, за развитие нашего Приангарья, — отметил спикер ЗС.