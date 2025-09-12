Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах в Гордуму

В Нижегородской области 12 сентября стартовали выборы представительных органов местного самоуправления. Одним из первых участников голосования стал мэр Юрий Шалабаев. Утром он посетил участок вместе с супругой. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале.
— Я уже проголосовал с самого утра. Пришли с женой на участок, несколько минут — а важный вклад в будущее сделан. Не оставайтесь в стороне, ваше решение определит, какими будут Нижний Новгород и Кстово завтра, — написал Юрий Шалабаев.
Глава города рассказала, что всего по Нижнему Новгороду и Кстово работают 600 участков. Они будут открыты для горожан в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. За это время будет избрано 428 депутатов разного уровня, в том числе 39 депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. От восьми региональных отделений политических партий на пост депутата Гордумы выдвинуто 235 кандидатов.