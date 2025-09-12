Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах в Гордуму

Глава города рассказала, что всего по Нижнему Новгороду и Кстово работают 600 участков. Они будут открыты для горожан в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. За это время будет избрано 428 депутатов разного уровня, в том числе 39 депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. От восьми региональных отделений политических партий на пост депутата Гордумы выдвинуто 235 кандидатов.