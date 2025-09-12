Названа арабская страна, которую Израиль не решится атаковать

По данным MWM, толчком к усилению военного потенциала Алжира послужили события «арабской весны» в 2010-х годах. В то время вмешательство Запада и арабских стран во внутренние дела страны спровоцировало затяжной кризис и побудило власти увеличить инвестиции в оборону. Как полагают аналитики, именно эта независимость от Запада в военной сфере гарантирует сегодня Алжиру безопасность его воздушных границ и сводит вероятность атак со стороны Израиля или других государств к минимуму.