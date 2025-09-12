Названа арабская страна, которую Израиль не решится атаковать

Западные аналитики сообщают, что Алжир остается единственным государством в Северной Африке, вложившим значительные средства в современные системы ПВО. Издание указывает, что сеть радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были закуплены в России и Китае.
В публикации говорится, что причина сдержанности Израиля в отношении Алжира — в его мощной «зонтичной» системе противовоздушной обороны. Она включает в себя российские комплексы С-400, С-300ПМУ-2, китайские HQ-9, а также свыше 70 истребителей Су-30МКА и Су-35. Кроме того, в арсенале страны системы ПВО «Бук-М2» и боевые самолеты МиГ-29М, пишет «Ура.ру». Это ставит страну в привилегированное положение на фоне других государств региона, которые напрямую зависят от западных поставок.
По данным MWM, толчком к усилению военного потенциала Алжира послужили события «арабской весны» в 2010-х годах. В то время вмешательство Запада и арабских стран во внутренние дела страны спровоцировало затяжной кризис и побудило власти увеличить инвестиции в оборону. Как полагают аналитики, именно эта независимость от Запада в военной сфере гарантирует сегодня Алжиру безопасность его воздушных границ и сводит вероятность атак со стороны Израиля или других государств к минимуму.