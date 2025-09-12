Страны-члены Европейского союза намерены представить новый пакет санкций против России уже в понедельник, 15 сентября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.
Как известно, разработка Брюсселем очередного пакета санкций против России началась еще несколько дней назад. В нем ЕС планировал предусмотреть пресечение обхода предыдущих рестрикций. И теперь, видимо, работа была завершена. Поскольку теперь МИД Франции заявил, что очередные рестрикции будут представлены уже через 4 дня — 15 сентября.
Напомним, о бессмысленности введения санкций против России неоднократно высказывался глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что страна уже адаптировалась к любым ограничениям и готова к новым вызовам по данному направлению. Поэтому новые рестрикции вредят только тем, кто их вводит.