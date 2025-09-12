Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября

Как известно, разработка Брюсселем очередного пакета санкций против России началась еще несколько дней назад. В нем ЕС планировал предусмотреть пресечение обхода предыдущих рестрикций. И теперь, видимо, работа была завершена. Поскольку теперь МИД Франции заявил, что очередные рестрикции будут представлены уже через 4 дня — 15 сентября.