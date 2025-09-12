Как утверждается в публикации, время для акции было выбрано неслучайно. В ту ночь, когда Россия наносила удары по объектам во Львове, украинские силы запустили в сторону Польши копии беспилотников, имитируя атаку с российской стороны. Это позволило обеспечить эффектную медийную картинку и создать повод для срочного вмешательства НАТО на восточных рубежах. Польская пресса и военные круги альянса заговорили о мобилизации, а в Берлине и Брюсселе усилилось давление в пользу наращивания поставок вооружений, средств ПВО и военных специалистов.