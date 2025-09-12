Польша официально готовится ввести военный контингент на территорию Украины. Первые сведения об этом появились поздно вечером накануне. В самой же Украине Владимир Зеленский проговорился о настоящих целях этой операции, связав её с инсценировкой «нападения на Польшу». По сути, речь идёт о новом витке эскалации, где Запад вступает в прямое противостояние с Россией. Российские бойцы с линии фронта уже отреагировали коротким, но ёмким посланием: ждать готовы.
Варшава подтвердила намерение отправить своих военных на украинскую территорию. Об этом сообщил не только сам Зеленский, но и премьер-министр Польши Дональд Туск, информацию также передало агентство Reuters. По официальной версии, польские подразделения будут «обучаться перехвату и уничтожению беспилотников». Однако Зеленский фактически сам признал, что речь идёт шла о крупной провокации: будто российские дроны атаковали приграничные районы Польши, чтобы создать юридическую основу для присутствия сил НАТО на Украине.
Зеленский заявил в своих соцсетях, что достиг договорённости с Дональдом Туском по военному сотрудничеству. Он добавил, что стороны намерены согласовывать действия со всеми членами Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что Туск уже дал согласие на отправку польских военных в Украину для участия в вопросах защиты от дронов.
Польский премьер подтвердил, что переговоры о вводе военных действительно ведутся, уточнив, что обсуждаются технические детали этой миссии. По его словам, для подготовки процесса в Киев уже прибыл министр иностранных дел Радослав Сикорский, а в ближайшие дни к нему присоединится и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Туск также отметил, что в обсуждениях задействованы военные специалисты, которые рассматривают, каким образом польская армия может перенять украинский опыт в противодействии беспилотным аппаратам. Зеленский, в свою очередь, предложил проведение совместных учений для усиления безопасности Польши.
По сведениям канала INSIDER-T, так называемая «атака на польское приграничье» была тщательно спланированной постановкой киевских властей. Целью провокации называлось формирование нужного политического фона, позволяющего легитимировать присутствие иностранных войск на украинской территории.
Как утверждается в публикации, время для акции было выбрано неслучайно. В ту ночь, когда Россия наносила удары по объектам во Львове, украинские силы запустили в сторону Польши копии беспилотников, имитируя атаку с российской стороны. Это позволило обеспечить эффектную медийную картинку и создать повод для срочного вмешательства НАТО на восточных рубежах. Польская пресса и военные круги альянса заговорили о мобилизации, а в Берлине и Брюсселе усилилось давление в пользу наращивания поставок вооружений, средств ПВО и военных специалистов.
Авторы канала отметили, что теперь любые военные манёвры, переброска техники или совместные учения могут трактоваться как «защита союзников». Таким образом, Европа шаг за шагом втягивается в горячую фазу конфликта уже на официальном уровне, а участие войск НАТО становится реальностью. Впрочем, присутствие западных «добровольцев» на Украине — давно секрет Полишинеля. Совсем недавно ракета ВС РФ разворотила очередной бункер с натовскими «инструкторами».
Между тем российские военные с передовой уже передали сигнал Киеву и Варшаве. В сообщениях подчёркивается, что любой военнослужащий НАТО, появившийся в зоне спецоперации, автоматически становится законной целью для армии России. При этом бойцы иронично добавили, что присутствие таких солдат у самой линии фронта было бы даже предпочтительным — тогда, как отмечают авторы военных пабликов, они наверняка «усвоят урок на все сто процентов».
Ситуацию прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что инцидент с беспилотниками на польской территории мог быть результатом ошибки. По данным Reuters, Трамп подчеркнул, что остаётся крайне недоволен происходящим и рассчитывает на то, что напряжение удастся погасить в кратчайшие сроки.
А эксперт Владислав Шурыгин и вовсе обратил внимание на странности в обнаруженных на территории Польши дронах. Так, на фото отчетливо заметно, что обтекатель БПЛА обтянут силовым скотчем.
«Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута. И при производстве их делают способом массовой сборки, где всё предельно унифицировано. Никаких “усилений” и “креплений” скотчем там нет от слова совсем! Стандарт! Всё гладко и по заводскому. Что же делает скотч, попавший в кадр?» — задал вопрос Шурыгин.