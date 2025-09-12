В России стартовал единый день голосования: как найти свой избирательный участок

На портале госуслуг во вкладке «Мои выборы» размещена вся необходимая информация о предстоящих выборах. Пользователи могут ознакомиться с номером своего избирательного участка, а также с перечнем зарегистрированных кандидатов и участвующих политических партий. В случае, если гражданин намерен проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по фактическому месту пребывания, на той же странице доступна опция подачи заявления для изменения избирательного участка. Кроме того, россияне могут выбрать своего кандидата в форме дистанционного электронного голосования. Оно проводится в 24 российских регионах.