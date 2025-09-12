Ричмонд
Памфилова объявила старт единого дня голосования

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года», — сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.

Брифинг о старте выборов в единый день голосования 12—14 сентября 2025 года начался в Центральной избирательной комиссии с исполнения гимна Российской Федерации.

Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

