Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония снизит потолок цен на российскую нефть, но не на всю: как будет действовать механизм ограничений

МИД Японии сообщил о снижении потолка цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Япония снижает порог на импорт сырой нефти из России с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщили на сайте японского министерства иностранных дел.

«С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с $60 за баррель до $47,6 за баррель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера распространяется на поставки сырой нефти из России, договоренности по которым достигнуты 12 сентября 2025 года или позже. Кроме того, Токио объявил о введении ограничений на платежи и операции с капиталом, для которых теперь потребуется получать специальные разрешения.

При этом японское правительство решило освободить нефть с проекта «Сахалин-2» от сниженного потолка цен.

«С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта Сахалин-2, освобождается от действия этой меры», — сказано в описании механизма ограничений.

Накануне власти Новой Зеландии присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на нефть из России, установив максимальную отметку цены на уровне 47,60 доллара за баррель.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше