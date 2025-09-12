Япония снизит потолок цен на российскую нефть, но не на всю: как будет действовать механизм ограничений

Отмечается, что эта мера распространяется на поставки сырой нефти из России, договоренности по которым достигнуты 12 сентября 2025 года или позже. Кроме того, Токио объявил о введении ограничений на платежи и операции с капиталом, для которых теперь потребуется получать специальные разрешения.