Япония снизит потолок цен на российскую нефть, но не на всю: как будет действовать механизм ограничений

Япония снижает порог на импорт сырой нефти из России с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщили на сайте японского министерства иностранных дел.
«С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с $60 за баррель до $47,6 за баррель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера распространяется на поставки сырой нефти из России, договоренности по которым достигнуты 12 сентября 2025 года или позже. Кроме того, Токио объявил о введении ограничений на платежи и операции с капиталом, для которых теперь потребуется получать специальные разрешения.
При этом японское правительство решило освободить нефть с проекта «Сахалин-2» от сниженного потолка цен.
«С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта Сахалин-2, освобождается от действия этой меры», — сказано в описании механизма ограничений.
Накануне власти Новой Зеландии присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на нефть из России, установив максимальную отметку цены на уровне 47,60 доллара за баррель.