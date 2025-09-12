Ричмонд
Руслан Болотов проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

Первый день голосования проходит 12 сентября.

Источник: администрация Иркутска

В Иркутске, как и в других городах региона, проходят выборы губернатора Иркутской области. Сегодня, 12 сентября, — первый день голосования. Мэр областного центра Руслан Болотов проголосовал на выборах главы Приангарья, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-служу мэрии города.

Градоначальник отметил, что сегодня главы регионов выбирают на территории всей страны. Гражданам предстоит определить, какое будущее ждет их в ближайшие пять лет.

«Безусловно, это важнейшее событие и для Иркутской области. От нашего с вами решения напрямую зависит, как она будет развиваться. Иркутск традиционно показывает хорошую явку на выборах. Это говорит о том, что горожане неравнодушны к судьбе родного края. Убежден, что и в этот раз иркутяне выскажут свою гражданскую позицию: придут на избирательные участки и проголосуют за одного из кандидатов», — отметил Руслан Болотов.

Свой голос за кандидата также отдал участник региональной программы «Герои Прибайкалья», ветеран СВО Евгений Косолапов.

«Сегодня я выполнил свой гражданский долг — проголосовал за губернатора Иркутской области. Считаю это важным и нужным делом. Каждый из нас может повлиять на судьбу нашего региона, проявить свою позицию, выразить мнение», — подчеркнул Евгений Косолапов.

Добавим, выборы продлятся три дня: 12, 13 и 14 сентября. В городе открылось 246 избирательных участков. Они работают в штатном режиме с 8.00 до 20.00.