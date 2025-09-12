Руслан Болотов проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

«Безусловно, это важнейшее событие и для Иркутской области. От нашего с вами решения напрямую зависит, как она будет развиваться. Иркутск традиционно показывает хорошую явку на выборах. Это говорит о том, что горожане неравнодушны к судьбе родного края. Убежден, что и в этот раз иркутяне выскажут свою гражданскую позицию: придут на избирательные участки и проголосуют за одного из кандидатов», — отметил Руслан Болотов.