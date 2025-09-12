Адвокат рассказал, могут ли признать Пугачеву иноагентом за ее новое интервью

Как заметил юрист, в беседе с артисткой присутствуют всякие «смелые» высказывания. Собеседник издания полагает, что Пугачевой ничего не будет, то есть, скорее всего, ее не объявят иноагентом. Бенхин обратил внимание на то, что соответствующий статус певице до сих пор присвоен не был, а в новом интервью она ничего конкретного не сказала, то есть все уже это было в ее разрозненных высказываниях, все это было и про власть, и про народ и так далее.