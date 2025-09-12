Адвокат рассказал, могут ли признать Пугачеву иноагентом за ее новое интервью

Адвокат Александр Бенхин в беседе с РИАМО заявил, что в словах певицы Аллы Пугачевой в ее новом интервью отсутствуют дискредитация армии и фейки, поэтому формальных оснований для признания ее иностранным агентом нет.
Как заметил юрист, в беседе с артисткой присутствуют всякие «смелые» высказывания. Собеседник издания полагает, что Пугачевой ничего не будет, то есть, скорее всего, ее не объявят иноагентом. Бенхин обратил внимание на то, что соответствующий статус певице до сих пор присвоен не был, а в новом интервью она ничего конкретного не сказала, то есть все уже это было в ее разрозненных высказываниях, все это было и про власть, и про народ и так далее.
Адвокат допустил, что кто-то хорошо проконсультировал артистку перед интервью, чтобы она не наговорила лишнего. При этом он усомнился, что Пугачевой грозят какие-то правовые последствия.
Тем не менее юрист не исключает, что если будет политическая воля и на самом верху скажут: «Все, хватит, признаем ее иноагентом», то это может случиться. В этом случае, по словам Бенхина, все, что Пугачева наговорила раньше, можно скомпоновать и объявить ее иноагентом. Впрочем, на данный момент собеседник издания сомневается, что это произойдет.
Читайте также: Пригожин неожиданно ответил на слова Пугачевой о предательстве Родины.