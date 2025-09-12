Ричмонд
Британия расширяет санкционный список против России на 30 позиций

Великобритания расширяет список санкций в отношении России на 30 позиций. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил британский Минфин.

Так, санкционный список пополнили три физических и 27 юридических лиц.

— В консолидированный список добавлено 30 позиций, на которые теперь распространяются санкции в виде заморозки активов и трастовых услуг, — уточняется в сообщении.

Недавно глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам — членам Евросоюза (ЕС) нужно навсегда отказаться от энергоресурсов российского происхождения и перейти на «чистую европейскую энергетику».

5 сентября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в ЕС не попало «ни одной молекулы российских углеводородов».

По данным Financial Times, лидеры стран Евросоюза активно обсуждают введение санкций против Китая из-за покупки нефти и газа у России. Для этого лидерам ЕС потребуется поддержка США и согласование действий с Белым домом.

