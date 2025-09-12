Ричмонд
В Свердловской области проголосовала половина заявившихся через интернет

Половина свердловских избирателей, выбравших ДЭГ, уже проголосовала.

Источник: Freepik

На выборах губернатора в Свердловской области через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) свой голос уже отдали 50% от общего числа зарегистрировавшихся избирателей. Об этом заявили в Центре общественного наблюдения.

По данным свердловского избиркома, всего в регионе подано 259 604 заявления на ДЭГ. Некоторые избиратели сделали это за несколько часов до окончания приема и ожидали рассмотрения.

В Свердловской области проходит трехдневное голосование по выборам губернатора. С 8:00 открылись 2467 избирательных участков: 2431 — постоянный и 36 — временных. Голосование будет проходить 12, 13 и 14 сентября.