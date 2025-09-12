Стала известна причина отставки главы омского Минприроды Хаврониной

В пятницу, 12 сентября 2025 года, стало известно о громкой отставке в правительстве Омской области. Свой пост покинула министр экологии и природных ресурсов региона Татьяна Хавронина.
«Татьяна Хавронина освобождена от должности по собственному желанию в связи с переездом. Исполнять обязанности до назначения министра будет Вадим Матвеев», — сообщила по обращению «СуперОмска» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Татьяна Хавронина была назначена на пост главы омского Минприроды в ноябре 2023 года. До этого она жила и работала в Москве на посту исполнительного директора ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».
В Омске Татьяна Хавронина в числе прочего комментировала жалобы омичей на выбросы, сообщая, что их количество уменьшается и работа над этим ведется ежедневно.