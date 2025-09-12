Лукашенко: нужно мобилизовывать и объединять людей для благоустройства Минска

Президент обратил внимание, что эта работа должна быть включена в число задач для руководителей районных администраций Минска. «Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством (вложить в благоустройство. — Прим. БЕЛТА), — ориентировал Александр Лукашенко. — Надо этим заниматься, потому что это для людей».