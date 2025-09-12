Ричмонд
Лукашенко: нужно мобилизовывать и объединять людей для благоустройства Минска

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нужно активно привлекать жителей к благоустройству столицы. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал руководство столицы во время посещения реконструированного комплекса «Лошицкий», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, новым направлением стала работа с населением по гражданским инициативам, когда люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов. Со стороны граждан на эти цели внесено Br4,6 млн.

Президент обратил внимание, что эта работа должна быть включена в число задач для руководителей районных администраций Минска. «Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством (вложить в благоустройство. — Прим. БЕЛТА), — ориентировал Александр Лукашенко. — Надо этим заниматься, потому что это для людей».

