Лукашенко: нужно мобилизовывать и объединять людей для благоустройства Минска

Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, новым направлением стала работа с населением по гражданским инициативам, когда люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов. Со стороны граждан на эти цели внесено Br4,6 млн.
Президент обратил внимание, что эта работа должна быть включена в число задач для руководителей районных администраций Минска. «Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством (вложить в благоустройство. — Прим. БЕЛТА), — ориентировал Александр Лукашенко. — Надо этим заниматься, потому что это для людей».