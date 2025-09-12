В Башкирии заработает ситуационный центр по наблюдению за выборами

«В центр будет стекаться вся информация от мобильных групп Общественного штаба по итогам выездов на УИКи, от общественных наблюдателей и наблюдателей-блогеров, а также от активных жителей, которым небезразлична легитимность избирательного процесса. Данные оперативно будут передаваться в Ассоциацию “Независимый общественный мониторинг”, которая традиционно фиксирует нарушения, фейки и решенные вопросы на карте сообщений о ходе выборов на своем портале», — отметил руководитель общественного штаба, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Данияр Абдрахманов.