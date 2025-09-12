Ричмонд
В Башкирии заработает ситуационный центр по наблюдению за выборами

В единый день голосования 14 сентября 2025 года с 7.00 до 22.00 в Уфе будет работать ситуационный центр общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах. Об этом сообщает Общественная палата РБ.

Жители смогут получить консультации юристов по вопросам избирательного законодательства. Для связи с Call-центром работает телефон +7 (347) 280−82−36, а также доступна электронная почта: nabludatel102@mail.ru. Отдельно на базе ситуационного центра будет работать «горячая линия» для общественных наблюдателей за выборами по номеру +7 993 136 22 76.

«В центр будет стекаться вся информация от мобильных групп Общественного штаба по итогам выездов на УИКи, от общественных наблюдателей и наблюдателей-блогеров, а также от активных жителей, которым небезразлична легитимность избирательного процесса. Данные оперативно будут передаваться в Ассоциацию “Независимый общественный мониторинг”, которая традиционно фиксирует нарушения, фейки и решенные вопросы на карте сообщений о ходе выборов на своем портале», — отметил руководитель общественного штаба, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Данияр Абдрахманов.

«Особое внимание мы будем уделять в том числе и фейкам, связанным с выборами, анализировать информационное поле», — отметила член общественного штаба, член правления Союза журналистов РБ Рита Некрасова.