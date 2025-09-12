Стало известно, платят ли зарплату арестованному мэру Красноярска Логинову

Журналисты узнали, платят ли арестованному мэру Красноярска Владиславу Логинову зарплату.
В 2022 году мэр Красноярска получал примерно по 490 тысяч рублей в месяц (за год — 5,9 млн рублей). Какая зарплата у него была в 2023 и 2024 годах, выяснить нельзя из-за вступившего в силу закона, позволяющего чиновникам не публиковать декларации о доходах.
В июне 2025 года Владислав Логинов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 180 млн рублей. Его задержали и поместили в СИЗО. Однако Владислав Логинов до сих пор является мэром Красноярска.
Как журналистам издания «Проспект Мира» уточнили в мэрии, на данный момент Владислав не получает зарплату.
«Со дня задержания, 9 июня, Владислав Логинов не выходит на работу. Поэтому в табеле учета рабочего времени фиксируется, что его нет на рабочем месте. Соответственно, заработная плата не начисляется», — прокомментировали в городской администрации.
Добавим, что Владислав Логинов, как считает следствие, брал взятки в период с 2018 по 2024 годы. За полученные средства он гарантировал победу организации взяткодателя в конкурсах на проведение работ по ремонту городских дорог.
В День рождения Владиславу Логинову продлили меру пресечения в виде заключения под стражей.