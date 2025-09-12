Стало известно, платят ли зарплату арестованному мэру Красноярска Логинову

В 2022 году мэр Красноярска получал примерно по 490 тысяч рублей в месяц (за год — 5,9 млн рублей). Какая зарплата у него была в 2023 и 2024 годах, выяснить нельзя из-за вступившего в силу закона, позволяющего чиновникам не публиковать декларации о доходах.