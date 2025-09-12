Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, платят ли зарплату арестованному мэру Красноярска Логинову

Хоть Владислава Логинова и арестовали, но он все еще является мэром Красноярска.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты узнали, платят ли арестованному мэру Красноярска Владиславу Логинову зарплату.

В 2022 году мэр Красноярска получал примерно по 490 тысяч рублей в месяц (за год — 5,9 млн рублей). Какая зарплата у него была в 2023 и 2024 годах, выяснить нельзя из-за вступившего в силу закона, позволяющего чиновникам не публиковать декларации о доходах.

В июне 2025 года Владислав Логинов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 180 млн рублей. Его задержали и поместили в СИЗО. Однако Владислав Логинов до сих пор является мэром Красноярска.

Как журналистам издания «Проспект Мира» уточнили в мэрии, на данный момент Владислав не получает зарплату.

«Со дня задержания, 9 июня, Владислав Логинов не выходит на работу. Поэтому в табеле учета рабочего времени фиксируется, что его нет на рабочем месте. Соответственно, заработная плата не начисляется», — прокомментировали в городской администрации.

Добавим, что Владислав Логинов, как считает следствие, брал взятки в период с 2018 по 2024 годы. За полученные средства он гарантировал победу организации взяткодателя в конкурсах на проведение работ по ремонту городских дорог.

В День рождения Владиславу Логинову продлили меру пресечения в виде заключения под стражей.