Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентов

В основные дни выборов — 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно — электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.