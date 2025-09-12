Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентов

«Выборы губернатора города Севастополя. Ход голосования 26,13», — отмечается на графике в ЦИК РФ в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
городе-герое в 8 утра открылись все 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
В основные дни выборов — 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно — электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.
Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.
В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.