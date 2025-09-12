В Омске министр природных ресурсов ушла в отставку

Татьяна Хавронина, покидающая пост министра природных ресурсов и экологии Омской области, обратилась к жителям региона через свой Telegram-канал.
«Сегодня мой последний рабочий день в качестве министра природных ресурсов и экологии Омской области. Я хочу выразить благодарность всем, кто помогал нам реализовывать проекты, контролировал нашу работу и поддерживал нас!» — написала Хавронина.
Татьяна Хавронина поблагодарила команду министерства за решительность и помощь в решении множества задач, а также команду правительства Омской области за опыт и готовность двигаться вперёд, несмотря на трудности. «Огромное спасибо всем, кто участвовал в наших акциях, несмотря на сложные погодные условия и локации», — добавила она.
В завершение своего обращения экс-министр пожелала омичам «любить свой город, делать его лучше, чище и уютнее» и напомнила, что экология — это дело каждого. «Начни с себя!» — заключила Хавронина.
Напоминаем, что Татьяна Хавронина уходит по собственному желанию в связи с переездом. До назначения нового министра обязанности будет исполнять Вадим Матвеев.