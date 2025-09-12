Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер

По ее словам, власть могла завоевать доверие граждан и другими методами, без попыток подавить оппозицию. «У вас есть возможность строить, у вас есть возможность развивать, у вас есть весь админресурс, у вас есть абсолютно все. Что вы предпочли этому? Никакой сильный игрок никогда не мандражирует так сильно, как это сейчас происходит в правящей партии. У партии власти в руках, все институты власти, абсолютно все. И такой огромный ресурс поддержки со стороны европейских стран», — добавила депутат.