Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер

«Партия “Действие и солидарность” проигрывает. Вы просто… обокрали всю страну и захотели захватить полностью в ней власть. Что и сделали. И вы боретесь с оппозицией какими-то средневековыми методами», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, власть могла завоевать доверие граждан и другими методами, без попыток подавить оппозицию. «У вас есть возможность строить, у вас есть возможность развивать, у вас есть весь админресурс, у вас есть абсолютно все. Что вы предпочли этому? Никакой сильный игрок никогда не мандражирует так сильно, как это сейчас происходит в правящей партии. У партии власти в руках, все институты власти, абсолютно все. И такой огромный ресурс поддержки со стороны европейских стран», — добавила депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.