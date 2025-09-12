Махонин проголосовал на выборах губернатора Прикамья: «Хочется, чтобы люди пришли на участки»

Напомним, трехдневное голосование в Прикамье стартовало утром 12 сентября. Помимо Махонина и Постникова на пост главы края претендуют Ксения Айтакова, Людмила Караваева и Денис Шитов. Подробнее о проходящих в эти дни выборах, кандидатах и способах голосования можно узнать из нашего материала «Выборы губернатора и другие кампании в Пермском крае: кто выдвинулся и как голосовать».