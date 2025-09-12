Махонин проголосовал на выборах губернатора Прикамья: «Хочется, чтобы люди пришли на участки»

«Хочется, чтобы как можно больше избирателей Пермского края воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на выборах», — поделился Махонин с журналистами после того, как опустил свой бюллетень в КОИБ.
Отметим, что губернатор голосовал на этом же участке во время выборов президента в марте 2024 года. По словам Махонина, сегодня он совместил приятное с полезным — заодно проверил, как живет обновленный Дом молодежи.
Среди кандидатов в губернаторы Прикамья также проголосовал Олег Постников. Уже традиционно он в день выборов посетил избирательный участок, который находится в пермской гимназии № 33.
Напомним, трехдневное голосование в Прикамье стартовало утром 12 сентября. Помимо Махонина и Постникова на пост главы края претендуют Ксения Айтакова, Людмила Караваева и Денис Шитов. Подробнее о проходящих в эти дни выборах, кандидатах и способах голосования можно узнать из нашего материала «Выборы губернатора и другие кампании в Пермском крае: кто выдвинулся и как голосовать».