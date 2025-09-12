Ричмонд
Лукашенко: Минску всего хватает, но надо везде навести лоск

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске всего хватает, но надо везде навести лоск. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения со строителями и представителями общественности в реконструированном комплексе «Лошицкий», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства поделился, что размышлял над вопросом, чего не хватает Минску, и пришел к следующему выводу: «У нас есть все. Просто надо развиваться».

По словам Александра Лукашенко, надо везде благоустроить территории и навести должный порядок. «Мне кажется, что Минску всего хватает. Но нам надо вот этот лоск сделать», — сказал он.

Президент отметил, что везде надо это делать так, как, например, в Лошицком усадебно-парковом комплексе. «Спасибо вам, строителям, за этот прекрасный объект. А тем, кто будет здесь работать, успехов. Берегите это», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также в положительном ключе отметил благоустройство вокруг спортивного комплекса в Чижовке. «Вокруг все должно быть достойно и для людей. Молодец, что вокруг построил лыжероллерную трассу. Пускай люди идут, занимаются спортом», — добавил он.

