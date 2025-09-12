Лукашенко: в этом году хороший урожай, будем с картошкой

Глава государства, общаясь со строителями и сотрудниками комплекса, затронул актуальную тему уборочной кампании, отметив, что уборка зерновых и колосовых практически завершена. Виды на урожай в этом году были порядка 11 млн т. Но, судя по актуальным данным, цифры будут еще более высокими. С полей страны уже намолочено около 9 млн т зерна с учетом рапса. Уборка кукурузы еще продолжается, ее планируется собрать около 2 млн т. Таким образом общий объем зерна составит порядка 11 млн т. «Это очень много. Редко какая страна собирает на душу населения столько хлебов. Это значит будем с хлебом», — сказал Александр Лукашенко.