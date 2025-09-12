Ричмонд
Лукашенко: в этом году хороший урожай, будем с картошкой

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году хороший урожай картофеля, страна будет обеспечена им в достаточном объеме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 сентября на церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства, общаясь со строителями и сотрудниками комплекса, затронул актуальную тему уборочной кампании, отметив, что уборка зерновых и колосовых практически завершена. Виды на урожай в этом году были порядка 11 млн т. Но, судя по актуальным данным, цифры будут еще более высокими. С полей страны уже намолочено около 9 млн т зерна с учетом рапса. Уборка кукурузы еще продолжается, ее планируется собрать около 2 млн т. Таким образом общий объем зерна составит порядка 11 млн т. «Это очень много. Редко какая страна собирает на душу населения столько хлебов. Это значит будем с хлебом», — сказал Александр Лукашенко.

Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт. По словам Президента, ситуацию с недостатком картофеля проанализировали, факторов, которые к ней привели, много. «Мы знаем и больше не допустим», — подчеркнул глава государства. По поручению Александра Лукашенко, посевные площади под картофель были увеличены. «В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», — заверил Президент.

