Лукашенко об иностранцах и безвизе: для нас там закрывают все, а мы им: «Приезжайте, смотрите!»

«Вы нормально должны воспринимать иностранцев. Мы ввели безвиз для всех. Для нас там закрывают все, а мы им: “Приезжайте, смотрите!” Ну, нагрузка небольшая милиции, спецслужбам, но это их работа, деньги ж они за это получают. Но сюда же приезжают не бедные люди. Они привозят сюда деньги», — сказал глава государства.