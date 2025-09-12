Лукашенко об иностранцах и безвизе: для нас там закрывают все, а мы им: «Приезжайте, смотрите!»

«Вы нормально должны воспринимать иностранцев. Мы ввели безвиз для всех. Для нас там закрывают все, а мы им: “Приезжайте, смотрите!” Ну, нагрузка небольшая милиции, спецслужбам, но это их работа, деньги ж они за это получают. Но сюда же приезжают не бедные люди. Они привозят сюда деньги», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь также стала популярным направлением для россиян, которые приезжают за тишиной. «Они хотят приехать, здесь спокойно отдохнуть. Но, самое главное, поехала и середина общества, российского особенно. Обычные люди — такие, как мы. Они приезжают сюда. Уже с нас берут пример, как надо жить и развиваться», — сказал он.