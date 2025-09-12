Ричмонд
Лукашенко о Беларуси: будем делать все, чтобы здесь жить, работать, строить, но не воевать

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый на своем месте должен делать все, чтобы страна развивалась и мирно жила. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения со строителями и представителями общественности в реконструированном комплексе «Лошицкий», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Вы молодцы. Мыс вами в 2020 году пережили мятеж. Понимали, что могло бы быть. Сейчас вы понимаете, глядя на Украину. А мне приходится каждый день работать с этим. Знаете, американская делегация у нас регулярно здесь бывает. Мы с ними ведем определенные переговоры. Мы устаканим ситуацию. Сделаем так, как это нужно для нас, — сказал глава государства. — И не говорите, что “мы вот маленькая такая республика, мы ничего не можем”. Это не зависит от размера — маленькая, большая и так далее. Сейчас это зависит от того, насколько мы едины и насколько мы хотим жить на своей земле. Чтобы нами не управляли».

«Поэтому будем делать каждый на своем месте все, чтобы здесь жить, работать, строить, модернизировать, но не воевать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

