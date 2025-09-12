Ричмонд
ГТК усиливает смены в ПП на границе с Литвой и Латвией

МИНСК, 12 сен — Sputnik. В трех пунктах пропуска — «Каменный Лог», «Бенякони» и «Григоровщина» — усилены смены и обеспечена готовность к оформлению максимального количества транспорта, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

Это последние из оставшихся пунктов пропуска на границе Беларуси с Евросоюзом. В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью.

Белорусские таможенники готовы к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях в случае переориентации на данные участки границы движения с польского направления.

отметили в таможенном комитете

По данным на 10:00 пятницы, на литовской границе выезда в соседнюю страну ожидают 290 легковушек и 720 фур. В ГТК уточнили, что это стандартная для последнего времени ситуация по количеству транспортных средств в очереди.

Литовская сторона за последние сутки выполнила нормы на 20% по грузовому движению и на 50% — по легковому.

добавили в ГТК

На границе Беларуси с Латвией в настоящее время очередей не наблюдается.

