ГТК усиливает смены в ПП на границе с Литвой и Латвией

Это последние из оставшихся пунктов пропуска на границе Беларуси с Евросоюзом. В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью.
Белорусские таможенники готовы к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях в случае переориентации на данные участки границы движения с польского направления.
По данным на 10:00 пятницы, на литовской границе выезда в соседнюю страну ожидают 290 легковушек и 720 фур. В ГТК уточнили, что это стандартная для последнего времени ситуация по количеству транспортных средств в очереди.
Литовская сторона за последние сутки выполнила нормы на 20% по грузовому движению и на 50% — по легковому.
На границе Беларуси с Латвией в настоящее время очередей не наблюдается.