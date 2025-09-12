В Европе оценили готовность Трампа оказать давление на Россию

В течение прошлой недели состоялась серия дипломатических визитов, в ходе которых высокопоставленные чиновники с обеих сторон обсуждали новые финансовые ограничения и планы по прекращению поставок российской нефти и газа, пишет газета. Источники Politico также рассказали, что в Вашингтон была направлена группа европейских чиновников для проработки деталей предложений, «основные цели которых получили взаимное согласие».
«Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать два подхода», — сказал один из дипломатов ЕС. Как объясняет Politico, речь идет о разных стратегиях Вашингтона и Брюсселя для давления на Москву. В то время как Евросоюз разрабатывает 19-й по счету пакет санкций, США предпочитают использовать торговые инструменты, такие как пошлины.
Участвовавшие в переговорах европейские чиновники признают, что для наиболее эффективного воздействия на Россию они должны действовать в партнерстве с американцами. Один из собеседников издания отметил, что они ожидают «жарких дискуссий» с США о том, как на самом деле «нанести удар».
Financial Times писала, что после состоявшейся в Вашингтоне встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС Трамп призвал Евросоюз ввести стопроцентные пошлины на товары Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Вашингтон заявил, что готов принять аналогичные меры, но только если Брюссель согласится ввести пошлины.
Politico отмечает, что такой шаг противоречит основополагающим принципам Евросоюза о недопустимости торговых тарифов. «Мы не вводим пошлины. Мы — торговый блок. Мы — экспортеры. Экспорт — двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК», — заявила газете старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агате Демаре.
По ее мнению, это очередная попытка администрации Трампа предъявить европейским партнерам нереалистичные требования. «Партнеры скажут “нет”, потому что ЕС ни за что не введет тарифы, особенно такого уровня, в отношении Китая и Индии, а затем он скажет: “Хорошо, наши партнеры отказываются идти дальше, поэтому мы не можем двигаться вперед”, — объяснила Демаре.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине бесполезно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено за последние четыре года, «никакого эффекта не возымело».
