В Европе оценили готовность Трампа оказать давление на Россию

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать два подхода», — сказал один из дипломатов ЕС. Как объясняет Politico, речь идет о разных стратегиях Вашингтона и Брюсселя для давления на Москву. В то время как Евросоюз разрабатывает 19-й по счету пакет санкций, США предпочитают использовать торговые инструменты, такие как пошлины.