В Калининградской области начались выборы депутатов окружных советов

Калининградский избирком сообщает, что 12 сентября с 8 утра открылись избирательные участки в восьми округах региона: Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Ладушкинском, Полесском, Славском, Советском и Черняховском.

Всего работает 158 участков с 08:00 до 20:00 в течение трех дней. В 126 населенных пунктах без постоянных помещений организованы специальные пункты для голосования 12 и 13 сентября.

Право голоса имеют более 175 тысяч избирателей. Для тех, кто не может прийти на участок по уважительным причинам, предусмотрено голосование на дому при подаче заявки не позднее 14:00 14 сентября.

На участках круглосуточно ведется видеофиксация до подписания итоговых протоколов, которая продолжится и в территориальных комиссиях после 20:00 14 сентября.

За процессом наблюдают 23 представителя СМИ и более 500 наблюдателей для обеспечения прозрачности выборов.

Ранее мы писали о том, что россияне могут выбрать своего кандидата на конкурс «Народный депутат».