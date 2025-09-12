В Калининградской области начались выборы депутатов окружных советов

Всего работает 158 участков с 08:00 до 20:00 в течение трех дней. В 126 населенных пунктах без постоянных помещений организованы специальные пункты для голосования 12 и 13 сентября.
Право голоса имеют более 175 тысяч избирателей. Для тех, кто не может прийти на участок по уважительным причинам, предусмотрено голосование на дому при подаче заявки не позднее 14:00 14 сентября.
На участках круглосуточно ведется видеофиксация до подписания итоговых протоколов, которая продолжится и в территориальных комиссиях после 20:00 14 сентября.
За процессом наблюдают 23 представителя СМИ и более 500 наблюдателей для обеспечения прозрачности выборов.
