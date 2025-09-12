Премьер Катара встретится с Трампом из-за удара Израиля по Дохе

Как отмечает издание, израильский удар по Катару усилил разочарование американских чиновников в Нетаньяху. Действия Израиля в Катаре вызвали озабоченность у Трампа и его команды, поскольку это может сорвать переговоры с ХАМАС о прекращении огня, на возобновлении которых настаивает Белый дом. Информированный источник в окружении Трампа констатировал, что Нетаньяху начинает бомбардировки на фоне любого прогресса в переговорах.