Премьер Катара встретится с Трампом из-за удара Израиля по Дохе

Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в пятницу встретится в США с Дональдом Трампом. По данным Politico, стороны обсудят удар Израиля по Дохе и ход переговоров о прекращении огня в Газе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В переговорах также запланировано участие вице-президента США Джей Ди Вэнса, специального посланника президента Стива Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио, пишет «Интерфакс».

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, аль-Тани на встрече в Вашингтоне намерен также обсудить проект соглашения о безопасности между Катаром и США. В тот же вторник, после удара Израиля по Дохе, Трамп распорядился, чтобы Рубио ускорил обсуждение этого соглашения.

По оценке Axios, Доха пытается использовать недавние удары Ирана по американской базе в Катаре и Израиля по лидерам ХАМАС как возможность добиться от Вашингтона официальных обязательств в сфере безопасности.

Источники Politico указывают, что Белый дом ищет пути урегулирования ситуации с Катаром, который публично назвал действия Израиля «варварством».

Как отмечает издание, израильский удар по Катару усилил разочарование американских чиновников в Нетаньяху. Действия Израиля в Катаре вызвали озабоченность у Трампа и его команды, поскольку это может сорвать переговоры с ХАМАС о прекращении огня, на возобновлении которых настаивает Белый дом. Информированный источник в окружении Трампа констатировал, что Нетаньяху начинает бомбардировки на фоне любого прогресса в переговорах.

В ответ на израильские удары по Дохе 14 сентября Катар примет у себя внеочередной саммит арабских и исламских стран.

