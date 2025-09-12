Стали известны доходы кандидатов в губернаторы Краснодарского края

Иван Тутушкин заработал за 2024 год 3,2 млн рублей. На счетах и в банке 6,5 миллиона. В собственности две квартиры площадью 109 кв. м, а также половина в квартире площадью 138 кв. м. Также есть гараж и два автомобиля.