Стали известны доходы кандидатов в губернаторы Краснодарского края

«4,2 миллиона. Одна квартира площадью 226 квадратных метра. Один дом площадью 68 кв. м. Один участок площадью 620 кв. м. Один автомобиль», — следует из декларации Вениамина Кондратьева.
Его супруга заработала 2,1 миллиона.
Александр Сафронов заработал 1,64 млн, в собственности одна квартира, площадь которой 63 кв. м. Его супруга показала доход 1,1 миллиона, в собственности половина дома 34 кв. м, половина участка в 600 кв. м.
Иван Тутушкин заработал за 2024 год 3,2 млн рублей. На счетах и в банке 6,5 миллиона. В собственности две квартиры площадью 109 кв. м, а также половина в квартире площадью 138 кв. м. Также есть гараж и два автомобиля.
Его супруга заработала 32,6 млн, еще 1,9 млн на счетах в банках, половину квартиры 138 кв. м и половина в 67 кв. м. Еще есть много ценных бумаг различной стоимости.
Денис Хмелевской показал доход в 3,2 млн. В собственности дом 107 кв. м, а также два участка суммарной площадью 1235 кв. м. Супруга заработала 980 тысяч рублей.
Ранее стало известно, кто первым проголосовал на выборах губернатора Краснодарского края.