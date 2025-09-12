Литва готовится к очередям на КПП после закрытия Польшей границы с Беларусью

По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюса Мишутиса, ситуация на литовско-белорусской границе «очевидно изменится из-за решения Польши». «Мы не можем сказать сегодня, насколько сильно, но потоки, безусловно, возрастут», — сказал он.
Мишутис добавил, что специфически подготовиться к этому невозможно, а проверки на границе с Беларусью будут продолжаться.
Как заявлял глава МВД Литвы Владислав Кондратович, Вильнюс пока решил не закрывать работающие пункты пропуска.
Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас в свою очередь отметил, что закрытие Польши границы с Беларусью негативно скажется на компаниях, которые перевозят грузы в Беларусь, и перевозчиках, занимающихся только перевозкой грузов через границу. «Тем, кто занимается перевозками … им очень тяжело. Тяжело и тем, кто сдает груз следующим перевозчикам — для них оттуда очереди все равно растут», — указал он.
При этом Микенас прогнозирует несбалансированность транспортных потоков, в частности, для компаний, которые занимаются перевозкой западных товаров в Беларусь или далее на Восток. «Влияние на саму транспортную систему факт, что будет. Грузы будут передвигаться медленнее с перевозчиками из других стран, а при их перераспределении нарушится баланс транспортных потоков, следующих из Западной Европы на Восток», — считает представитель перевозчиков.
12 сентября в 1.00 по белорусскому времени Польша закрыла пункты пропуска на белорусско-польской границе. До этого польская сторона уведомила об этом решении Государственный пограничный комитет Беларуси.