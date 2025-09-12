Литва готовится к очередям на КПП после закрытия Польшей границы с Беларусью

При этом Микенас прогнозирует несбалансированность транспортных потоков, в частности, для компаний, которые занимаются перевозкой западных товаров в Беларусь или далее на Восток. «Влияние на саму транспортную систему факт, что будет. Грузы будут передвигаться медленнее с перевозчиками из других стран, а при их перераспределении нарушится баланс транспортных потоков, следующих из Западной Европы на Восток», — считает представитель перевозчиков.